"Aragão continua a ser uma fortíssima inspiração para a criação", diz Eduardo Jesus

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, inaugurou esta terça-feira a exposição 'António Aragão – Memórias de um Património Fotografado', que estará patente no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's até ao final do ano.

Inserida no centenário de António Aragão, a exposição abrange todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, através do olhar do registo de vários fotógrafos, cujas imagens fazem parte do acervo de António Aragão doado ao Governo Regional.

“Nós conseguimos aqui expor cerca de 120 fotografias que foram obtidas por vários fotógrafos que acompanhavam António Aragão nos vários levantamentos que foi fazendo ao longo da sua vida, onde tem as perspectivas do quotidiano, das vivências, do património material e imaterial. E este é um levantamento riquíssimo que foi feito durante a sua vida e que permite hoje guardarmos uma memória desses espaços, dessas actividades e das vivências da altura". Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa desta terça-feira, são então cerca de 120 fotografias de vários autores como Raul Perestrelo, Jorge Valdemar Guerra, e Manuel Rosado, em que se pretende evocar António Aragão e a especial atenção que tinha em relação à História e ao Património madeirense.

É uma forma de homenageá-lo nesse trabalho, António Aragão tem uma presença muito transversal na sua actividade profissional e uma delas tem a ver com o levantamento do património. Fica esse registo aqui também e que está patente em várias publicações que ele foi fazendo ao longo da sua vida”. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

O governante adianta que esta exposição complementa todas as outras intervenções que têm vindo a ser feitas em várias dimensões: "E onde temos tido a felicidade de envolver artistas da Madeira, coleccionadores da Madeira, instituições públicas que guardam o acervo de António Aragão, o que tem tornado esta comemoração bastante alargada e acima de tudo muito rica".