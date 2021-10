A manchete do DIÁRIO desta terça-feira revela que a produção de castanha duplica mas falta escoamento. Qualidade até é melhor, mas o cancelamento da Festa no Curral das Freiras devido à pandemia compromete a comercialização do fruto. A colheita deste ano será entre 60 a 70% superior à obtida em 2020, representando mesmo o dobro da registada em 2016, ano marcado pela praga.

Rio garante solidariedade dos deputados do PSD-M, é outro assunto em destaque na primeira página. Miguel Albuquerque admite negociar o orçamento de Estado, mas o líder nacional diz o contrário. Governo da República pode cair hoje se não houver acordo.

Saiba também que a comunidade educativa volta a ser testada e que Alberto João Jardim perde nova batalha judicial. No caso que o opõe a António Loja, ex-presidente do GR queria ser julgado pela juíza que mora na sua casa no Funchal.

Conheça mais sobre o espectáculo ‘Monólogos da Vagina’, que vai estrear em Novembro. DIÁRIO traz ao Centro de Congressos peça de sucesso nacional com Marta Andrino, Melânia Gomes e Teresa Guilherme

