Carlos Rodrigues diz que é inadmissível falta de verbas no OE para a Operacionalidade do Aeroporto

O grupo parlamentar do PSD vai requerer uma audição parlamentar, com carácter de urgência, ao responsável pelo grupo de trabalho para o estudo dos problemas da operação aérea no arquipélago da Madeira, que está afecto ao gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas, ao presidente da NAV e ao secretário regional do Turismo.

Numa iniciativa realizada junto ao Aeroporto Internacional da Madeira, o deputado Carlos Rodrigues afirmou que, estando já o relatório concluído e apontadas as soluções, importa saber a razão porque não estão as verbas inscritas no Orçamento do Estado para a aquisição dos equipamentos recomendados.

O deputado sublinhou que, desta forma, o PSD pretende forçar e exigir que durante o período da discussão na especialidade, se possam incluir esses investimentos, de maneira a que “a Região fique melhor preparada e com um aeroporto em que sejam reduzidas ao mínimo as situações de inoperacionalidade”.

“Voltamos a reforçar que esta infraestrutura do Aeroporto da Madeira, o turismo e a economia não podem ficar à mercê deste tipo de indecisões”, sublinhou Carlos Rodrigues, lembrando que este é mais um compromisso que ficou esquecido pelo Governo da República, da responsabilidade do PS.

O deputado referiu que a decisão deveria ter sido tomada com base em pareceres técnicos. Nesta altura, realçou, eles já existem, os equipamentos estão identificados e a verba necessária para que eles sejam instalados está definida, pelo que não há “razão, absolutamente, nenhuma" para que esta matéria não esteja incluída na proposta do Orçamento do Estado para 2022.