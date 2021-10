Exposição de banda desenhada de António Rodrigues na Escola Gonçalves Zarco

A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, inaugurou, no dia 21 de outubro, a exposição “BD: O Manel da Malta”, do artista António Rodrigues.

A diretora da Escola Gonçalves Zarco, Ana Cristina Duarte, realçou que o Projeto Educativo da escola aponta para o desenvolvimento de um ensino de qualidade, holístico, que comtemple todas as áreas do conhecimento, em que se desenvolve um trabalho que fomenta a curiosidade intelectual e o desenvolvimento do espírito analítico e crítico, da inovação e da criatividade.

Acrescentou, ainda, que o projeto espaçomar se enquadra na resposta à necessidade de fomentar uma aproximação dos alunos à cultura e às artes, intensificando o seu contacto com momentos e objetos artísticos que gerem uma reflexão profunda, ressalvando o cariz essencialmente pedagógico do projeto. Projeto que não se fica somente pela organização de exposições, promove e organiza sessões orientadas com grupos de alunos e o contacto direto destes com os artistas, criando momentos de reflexão e workshops. Fomentado, desta forma, nos alunos, o questionamento da obra acabada, bem como, os meandros do processo criativo, para que assim possam entender a importância da cultura e da expressão artística na História da Humanidade.

A presidente da escola Gonçalves Zarco terminou destacando a perspetiva documental e didática da obra aqui exposta, a experiência do artista e a sua colaboração no Diário de Notícias da Madeira, como criador da Banda Desenhada intitulada o Manel da Malta, facultando aos alunos a possibilidade de um contacto direto com o seu processo criativo.

Por sua vez, a Diretora de Serviços de Museus e Centros Culturais, Graça Alves, enalteceu o papel primordial das artes e da cultura no desenvolvimento. Pois, em seu entender, a escola é e deverá ser sempre esse espaço que ensina a crescer. E a arte, a cultura, ajudam-nos a construir-nos como pessoas melhores. A escola é, nas palavras de Graça Alves, cada vez mais um lugar onde se aprende o mundo e a arte é esse pretexto para aprender o mundo.

Por fim, António Rodrigues, agradeceu à galeria esta oportunidade para expor, pela primeira vez, esta mostra de materiais inéditos que estiveram na origem da “O Manel da Malta”. Estas ideias e originais de BD foram apresentados pela primeira vez em outubro de 1985 no DN-MADEIRA, apresentando uma personagem com traços vincadamente madeirenses. De referir que o suplemento “Diário da Malta do Manel” foi publicado até ao ano 2000. Estamos, por isso, na presença de um projeto criativo que foi referência das páginas de imprensa da Região Autónoma da Madeira durante 15 anos.