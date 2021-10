Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco dinamiza actividades de combate à violência no meio escolar

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco assinala esta quarta-feira, 20 de Outubro, o Dia Mundial de Combate ao Bullying, através do Serviço de Psicologia e Orientação no âmbito do Projecto 'Kit para a Empatia', com um conjunto de iniciativas de combate à violência no meio escolar.

O projecto integra a prevenção ou mitigação do discurso e comportamentos violentos com a (re)educação e promoção de um pensamento mais positivo. As actividades passam por acções de consciencialização junto das turmas de 2.º ciclo do ensino básico, bem como outras acções voltadas para toda a comunidade escolar.

A instituição apresenta hoje a sua plataforma de denúncia 'on-line' de situações de bullying e cyberbullying, assegurando a manutenção da privacidade dos envolvidos.

A criação desta plataforma é indispensável para que possa actuar sobre o problema bem como a mobilização de meios de ajuda atempados a todos os envolvidos: vítimas, agressores e testemunhas. A mesma contribuirá igualmente para a definição de medidas que permitirão a prevenção e o combate aos vários tipos de violência em meio escolar.

Para além desta medida, a escola equaciona, para breve, aplicar junto dos vários elementos da comunidade educativa um questionário que permita aferir as reais necessidades deste espaço escolar de forma a ajustar a sua intervenção.