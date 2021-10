Élvio Sousa convida população a discutir Ferry

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, convidou a população para as jornadas JPP, subordinadas ao tema 'Ferry e Continuidade Territorial', que irão decorrer, no próximo dia 13 de Novembro, no Funchal.

“A continuidade territorial e o direito a ter um transporte alternativo ao meio aéreo são as directrizes que norteiam estas jornadas”, frisou, recordando que este é um dos temas que o JPP tem se debruçado, ao longo dos últimos anos.

Para além das associações representativas da sociedade e outras individualidades, o JPP convidará para o evento economistas que estudaram a operação Ferry, o presidente do Governo Regional da Madeira e o próprio Governo da República, segundo informações do presidente do grupo parlamentar.

No seu entender, "quando a Autoridade da Concorrência, numa decisão de 2015, afirmou que existe verticalização do transporte de mercadorias na Região Autónoma da Madeira (integração vertical), um aspecto que não favorece a concorrência num sector vital para a economia regional, é por demais evidente que, tendo a operação ferry representado 10% do transporte mercadorias na Região, sem apoios operacionais e sem isenção de taxas, a economia insular agradece este serviço”.

E questionou: “O ferry é um transporte viável para introduzir concorrência no preço dos fretes do transporte contentorizado, e ao contrário do que têm afirmado alguns players, se tal não fosse, por que razão o PSD/CDS colocou este transporte no rol das promessas eleitorais?”.