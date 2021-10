Filipe Sousa promete "trabalho e honestidade" em Gaula

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz iniciou, este domingo, dia 17 de Outubro, um périplo de encontros com a população com o fim de agradecer ao eleitorado "a confiança renovada em si e na sua equipa".

Hoje, em Gaula, Filipe Sousa, que vai marcar presença nas próximas semanas em todas as freguesias do concelho, começou precisamente por agradecer "a confiança que a maioria alcançada no passado dia 26 de setembro reflecte", e prometeu "continuar a trabalhar com honestidade pela população e pelo concelho de Santa Cruz".

O autarca disse também que "a maioria alcançada é também um voto de confiança no projecto de desenvolvimento que foi apresentado", que assenta em "quatro eixos fundamentais": "a coesão social, a sustentabilidade ambiental, a coesão territorial e a Marca Santa Cruz", apontou.

Filipe Sousa esteve acompanhado por vários eleitos, nomeadamente por Liliana Valente, a nova presidente da Junta de Freguesia de Gaula, que também prometeu "trabalho e empenho", tendo apresentado a equipa que a acompanhará nos próximos quatro anos.