PCP defende implementação de Estratégia Regional para a Erradicação da Pobreza

O PCP desenvolveu ao longo do dia uma acção do contacto com a população para apresentar uma iniciativa legislativa que vai ser discutida e votada esta semana no plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que defende a implementação de Estratégia Regional para a Erradicação da Pobreza.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, disse que "na Região Autónoma da Madeira é necessário garantir compromissos efectivos, práticos e medidas estratégicas da parte dos órgãos de governo próprio em consonância com os grandes objectivos relativos à erradicação da pobreza".

"Na nossa Região, cerca de 32,9% da população vive em risco de pobreza, ou seja, são 81 mil madeirenses e portossantenses, que não têm o rendimento suficiente para fazer face às suas necessidades mais básicas", referiu.

No seu entender, "bem revelador do agravamento da situação económica e social na RAM é o número de desempregados na Madeira que em Setembro de 2021 afectava oficialmente 16.441 madeirenses". "De entre estes desempregados, apenas 34,8% têm acesso ao subsídio de desemprego. Quer tudo isto dizer que, a par da gravidade do sufoco social, estes são indicadores que apontam para a profunda precariedade dos vínculos laborais nesta Região Autónoma", lamentou.

Segundo Ricardo Lume, "o combate à pobreza e à exclusão social requer também uma vasta gama de outras políticas públicas, nomeadamente uma política económica que, além do mais, assegure uma repartição primária do rendimento menos desigual".