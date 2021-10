Vai continuar tempo quente e solarengo

A previsão do tempo para este domingo, 17 de Outubro de 2021, aponta para "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e para o final do dia", informava ontem na previsão do IPMA.

O vento em geral será "fraco (inferior a 20 km/h) predominando de sul/sueste", acrescenta.

Na região do Funchal o cenário muito idêntico. "Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã", mas aqui haverá ainda menos vento, fraco e "inferior a 15 km/hora".

Já o estado do mar na costa Norte terá "ondas de noroeste com 1 metro" e na costa Sul pode contar com "ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros".

A temperatura da água do mar estará bem atractiva: 23/24ºC.