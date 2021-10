Taxistas pedem melhores condições ao presidente de Câmara de Lobos

A Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira (TáxisRAM) reuniu hoje com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, no sentido de apresentar algumas das reivindicações dos profissionais para a melhoria do serviço aos câmara-lobenses.

Assim, representados pelo presidente da TáxisRAM Paulo Pereira, os taxistas levaram para a reunião vários pontos para abordar, destacando-se o pedido para a instalação de placards informativos nas praças de táxi de Câmara de Lobos e Cabo Girão, a requalificação de pavimentos de praças de táxi da cidade e a criação de uma nova praça junto ao novo Centro de Saúde.

Também propuseram a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal e a TáxisRAM para os táxis em termos de publicidade, a instalação de um toldo na praça principal para proteção do sol e chuva para os clientes quando vêm com compras, tendo aproveitado para apresentar a Pedro Coelho todo o projecto desta associação criada em 2020.

Ao DIÁRIO, Paulo Pereira salientou que foram "muito bem recebidos", pelo que agradecem ao presidente câmara-lobense toda a sua disponibilidade e cooperação com a TáxisRAM.