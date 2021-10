Embaixador manifesta desejo de criar consulado do Cazaquistã na Madeira

O Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República do Cazaquistão em Portugal, Daulet Batrashev, manifestou o desejo de criar, na capital madeirense, um consulado do Cazaquistão, pois crê que existem todas as condições para estabelecer uma relação de colaboração entre Cazaques e madeirenses, quer a nível económico quer a nível cultural.

O embaixador foi recebido, esta segunda-feira, em audiência, pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Daulet Batrashev assumiu funções em Setembro de 2019, deslocando-se pela primeira vez à Região, com o objectivo de se inteirar da realidade e potencialidades do arquipélago e estreitar laços entre o seu país e a Madeira.

No próximo ano, assinalam-se 30 anos de colaboração entre Portugal e o Cazaquistão, efeméride que a Embaixada pretende comemorar com vários eventos, sendo que dois destes poderão realizar-se no Funchal.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira mostrou-se inteiramente disponível para reforçar as ligações com aquele território e aproveitou a ocasião para traçar o perfil histórico-cultural e político-constitucional da Região Autónoma da Madeira, agradecendo a visita de cortesia do Embaixador.