Avião da TAP aterra no Porto Santo apesar da má visibilidade

O voo da TAP (TP 1739), proveniente de Lisboa, já conseguiu aterrar no Aeroporto do Porto Santo, isto depois de ter borregado por uma vez devido à má visibilidade.

O avião tinha chegada prevista para as 11h10, mas esteve cerca de 15 minutos às voltas para conseguir uma 'janela' que lhe possibilitasse aterrar em segurança.

Má visibilidade dificulta aterragem no Porto Santo O avião da TAP, proveniente de Lisboa, está a ter sérias dificuldades em aterrar no Aeroporto do Porto Santo devido à má visibilidade.

A ilha dourada conta, hoje, com céu muito nublado e ainda com a ocorrência de aguaceiros. As nuvens baixas não facilitaram a aterragem deste avião da companhia aérea portuguesa.