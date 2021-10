Embaixadora da África do Sul vê a comunidade bem integrada

A embaixadora da República da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe, está na Madeira para apresentar às autoridades regionais o recém-nomeado cônsul honorário do país na RAM, Gonçalo dos Santos. Esta manhã esteve no Palácio de São Lourenço numa audiência com o Representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, e pouco depois esteve na Assembleia Legislativa com o presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues.

Na ocasião, Mmamokwena Gaoretelelwe aproveitou para referir que a comunidade portuguesa, composta por cerca de meio milhão de pessoas, entre emigrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª gerações, a maioria madeirenses, está muito bem integrada e continua a trabalhar, sobretudo na área da agricultura e agro-indústria, num dos excelentes exemplos de integração num país com muitos problemas de pobreza e violência.

A embaixadora também referiu que a comunidade sul-africana na Madeira (incluindo os com dupla nacionalidade), é relativamente pequena, composta por cerca de 400 pessoas.

Nem a propósito, quando estava a sair da Assembleia Legislativa, Mmamokwena Gaoretelelwe encontrou-se com uma compatriota que está na Madeira há cerca de 8 anos e que ali tinha ido especificamente para falar com a dignitária diplomática.