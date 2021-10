Semana decisiva para o Orçamento de Estado mantém tema activo nos jornais

Entre muitos outros casos de polícia e justiça, da banca às questões sociais, ou mesmo da política partidária ao futebol, os jornais de hoje continuam a dar enfoque à discussão e negociações do Orçamento de Estado para 2022. Eis as capas:

No Correio da Manhã:

- "Estado recusa ajuda a filho da viúva Rosa: Queixa por agressão da mãe"

- "Vizela-Benfica (0-1): Rafa salva águias: Golo ao cair do pano garante liderança da Liga"

- "Canoeira, Batalha: Um morto e 15 feridos em colisão frontal no IC2"

- "Vítima conduzia veículo ligeiro"

- "Orçamento: Costa tenta convencer PCP após divórcio com Bloco"

- "A partir de hoje: Maiores de 65 anos pagam vacina da gripe"

- "Atropelamento fatal: Condutor ao telefone mata família a 140 KM/H"

- "País a saque: Investigação aos negócios mais ruinosos"

- "Santa Maria da Feira: Gang espalha terror com dez assaltos em 15 dias"

- "Doença rara: Menino espera há mais de um ano por cirurgia"

- "Dia do Exército: Ministro da Defesa vaiado por ex-militares"

- "Man-United-Liverpool (0-5): Ronaldo humilhado em casa"

- "Empréstimo: Sporting vai pedir 30 milhões de euros"

- "FC Porto: Contas deixam CMVM em alerta"

No Público:

- "Ricciardi quer criar banco para recuperar nome dos Espírito Santo"

- "PSD: Rio e Rangel, dois aliados que se tornaram rivais"

- "Anos 1920 em livro: 'Diário da Lisboa Boémia' ou quando a cidade vivia 'mais-de-noite-do-que-de-dia'"

- "Segurança alimentar: Falta de inspetores condiciona matadouros"

- "Orçamento para 2022: Governo e BE estão mais longe de um acordo"

- "Covid-19: Inglaterra pondera novas medidas perante subida de casos"

- "Médicos: SNS nunca teve tantos especialistas, mas não chegam"

No Jornal de Notícias:

- "Técnicas da Segurança Social julgadas por mentirem para mãe ficar sem duas filhas"

- "Dia D no futuro do Orçamento e do Governo"

- "Gaia: Ponte e túnel fechados agravam congestionamento"

- "Dia do Exército: Ex-militares protestam contra ministro da Defesa"

- "Entrevista: Presidente de Cabo Verde quer acelerar o país"

- "Saúde: Balcões do SNS24 poupam tempo e quilómetros aos utentes"

- "Espinho: Queimam Mercedes para receber do seguro"

- "Vizela 0-1 Benfica: Rafa salva a liderança"

- "FC Porto: Taremi com melhor arranque de sempre"

- "Ciclismo: Iuri Leitão vice-campeão do mundo de pista"

No Diário de Notícias:

- "Graça Freitas: 'Se for preciso fazer reforço de vacinas a mais idades e outros grupos sociais, faremos'"

- "Orçamento: Governo negoceia até ao fim. Bloco e PCP não dão sinal de cedência"

- "António Costa Pinto: 'O salazarismo encarnou uma terceira via autoritária na América Latina e na Europa'"

- "Vizela-Benfica: Rafa salva encarnados no último segundo e segura liderança"

- "Especial, os sete bastiões que mudaram de cor - Mora: 'Precisamos de empregos, acabar com este abandono'"

No Inevitável:

- "Orçamento do Estado 2022: 'Há falta de transparência intencional na elaboração do OE' [João Paulo Batalha]"

- "Benfica SAD: Acionista salta fora do negócio com o 'Rei dos Frangos'"

- "Entrevista ao antropólogo James Suzman, autor de 'Trabalho: Uma história de como nos utilizamos no tempo': 'O foco num crescimento constante arrisca canibalizar o nosso futuro'"

- "'Ó Pátria Mãe': Paraquedistas vaiam Gomes Cravinho após proibição de entoar o cântico"

- "'Quero mostrar que a lei funciona em Portugal' -- André Barbosa, jovem agredido brutalmente na noite algarvia"

- "Finanças Pessoais: Abastecer à noite e outras dicas para poupar nos combustíveis"

- "Hollywood: Como a indústria nunca gostou de falar dos seus acidentes"

- "COP26: Expectativas em alta para a semana do clima em Glasgow"

No Negócios:

- "Riqueza das famílias é 30% abaixo da do euro'"

- "José António Vieira da Silva: 'Concertação Social está muito presa aos temas do costume'"

- "Governo cercado tenta levar OE à especialidade"

- "Cork Supply investe 17 milhões para chegar aos mil milhões de rolhas"

- "Conta-corrente com Fisco pode violar regras da Concorrência"

- "Bolsa. Vale a pena ir ao aumento de capital da Ibersol?"

- "Como proteger a carteira da subida da inflação"

No A Bola:

- "Vizela-Benfica (0-1): Líder do sofrimento: Rafa evita queda das águias para o 3.º lugar com golo aos 90+8"

- "Sporting: Golos pelo canto do olho"

- "FC Porto: Taremi quer suceder a Jackson Martínez"

- "Inglaterra: Humilhação em Old Trafford"

- "Ciclismo: Iuri Leitão é prata nos Mundiais de Pista"

No Record:

- "Vizela-Benfica (0-1): Milagre de Rafa"

- "Sporting: Sócios convencem Varandas: Presidente queria sentir apoio massivo para ir às eleições do próximo ano"

- "FC Porto: Parceria de sucesso: Díaz e Taremi com o melhor registo desde 2017/18"

- "Inglaterra: Reds esmagam Ronaldo e Bruno"

- "Ciclismo: Iúri Leitão vice-campeão do mundo"

No O Jogo:

- "Vizela-Benfica (0-1): A velha dupla em ação: Escorregadela do médio Samu aos 90+8 ajudou a segurar primeiro lugar das águias"

- "Sporting: 'Paulinho precisa de concentração', Jardel dá dicas ao ponta de lança e compara-se a Coates"

- "FC Porto: Taremi igualou Jackson"

- "Inglaterra: Super Salah desmantela Man-United"

- "Gil Vicente-Braga: Pós-Midtjylland à procura de confirmação"

- "Ciclismo: Iúri Leitão de prata no Mundial"