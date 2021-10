Juventus 'arranca' empate em casa do campeão Inter, na Liga italiana

A Juventus, com um golo de grande penalidade de Dybala a um minuto do fim, impôs hoje em Milão um empate ao Inter, 1-1, no encerramento da nona jornada da Liga italiana de futebol.

O resultado deixa a equipa de Milão no terceiro lugar e à mesma distância do líder Nápoles, que também empatou com o Roma - sete pontos -, mas permite ao rival AC Milan escapar um pouco, já que estes, vencedores do Bolonha no sábado, igualaram o primeiro classificado.

O Inter adiantou-se no jogo aos 18 minutos, através do bósnio Edin Dzeko, e parecia ter o triunfo nas mãos, até que, bem perto do fim, a 'Juve' chegou ao empate. O 1-1 aconteceu aos 89 minutos, com o penálti batido pelo argentino Paulo Dybala fora do alcance do guarda-redes Handanovic.

A Juventus continua muito atrasada no campeonato, mas ainda assim conseguiu subir um pouco na tabela, para sexto lugar, agora com 15 pontos.

No outro jogo grande do dia, o Roma, treinado por José Mourinho, acabou com o percurso 100% vitorioso do Nápoles, impondo na capital um empate sem golos aos napolitanos

Mourinho vibrou intensamente com o jogo, protestou muito e acabou por ser expulso pelo árbitro a dez minutos do fim da partida (acumulação de amarelos), quando o jogo do estádio olímpico de Roma estava bem intenso e podia 'cair' para qualquer lado.

Os napolitanos estiveram melhor no conjunto dos 90 minutos, mais ofensivos e a enviar duas bolas aos 'ferros' de Rui Patrício. Os visitantes, com Mário Rui no 'onze', podem queixar-se de algum azar, num jogo de alta intensidade, com bastantes choques e protestos de parte a parte.

Perante 50 mil espetadores no seu estádio, o Roma parece ultrapassar o 'choque' da goleada para a Liga Conferência, 6-1 ante o Bodo Glimt - a pior derrota da carreira de Mourinho

Na Série A, não encurta distância para os primeiros, mas está firme no quarto lugar, com 16 pontos, menos dois do que o Inter de Milão.

Nota ainda para a goleada de 4-1 do Verona à Lazio, com um 'póquer' do argentino Giovanni Simeone contra um golo apenas de Ciro Immobile, que continua na frente da lista de melhores marcadores, com oito tentos.

Miguel Veloso foi titular no Verona, viu cartão amarelo aos nove minutos e acabou por ser substituído aos 59 minutos pelo francês Tameze, quando a sua equipa já ganhava por 3-1.

A Fiorentina bateu o Cagliari, por 3-0, e Atalanta e Udinese empataram, 1-1.

No principal jogo de sábado, o AC Milan também ultrapassou bem a derrota da semana, com o FC Porto para a 'Champions', e ganhou 4-2 em Bolonha.

Nos outros jogos de sábado, e envolvendo equipas da segunda metade da classificação, a Salernitana perdeu em casa com o Empoli, por 4-2, e o Sassuolo recebeu e bate o Veneza, por 3-1.