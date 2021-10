O Orçamento de Estado e as suas implicações no dia-a-dia continuam a marcar os jornais

Bom dia.

Estes são os principais títulos dos jornais diários e revistas semanais publicadas neste quinta-feira, 14 de Outubro.

Na Visão:

- "Como ganhar com as suas poupanças"

- "Orçamento: Os pequenos alívios fiscais e o plano B de Costa"

- "Comportamento: Regras para afastar as crianças dos ecrãs"

- "Facebook: O império de Zuckerberg pode ser travado?"

- "Cancro: Os novos avanços da ciência"

Na Sábado:

- "Maud Queiroz Pereira [antiga dona do Ritz]: Os testamentos da milionária misteriosa"

- "João Rendeiro: As 124 obras de arte arrestadas há 11 anos -- e que ficaram sempre na casa do banqueiro"

- "Raio-X às escolas: Milhares de alunos sem professores e regras covid absurdas"

No Correio da Manhã:

- "Orçamento do Estado: RTP vai cobrar nova taxa de televisão"

- "Dupla tributação tira 200 milhões aos contribuintes"

- "Drama de Rui Pedro chega ao cinema: 'Faço tudo para que o meu filho não seja esquecido'"

- "Falta de médicos agrava caos nos hospitais e centros de saúde"

- "Revolta: Clínicos avançam para greve de três dias por não 'aguentarem mais'"

- "Estágio de um ano pago: Deputados travam poder das ordens"

- "Tráfico de droga: 'Mula' escolhida por ter seios pequenos"

- "Pinto da Costa elogia Rui Costa"

- "Recandidatura: Varandas espera onda de apoio"

- "Ensino: Exames de acesso ao Superior valem 5 anos"

- "Livro sobre Maddie: 'Todos mentem na investigação alemã'"

No Público:

- "Porto e Lisboa: Polícia preocupada com violência na vida noturna"

- "Casos de covid entre os jovens continuam a baixar após um mês de aulas"

- "'Ninguém quer guerra comercial' entre a UE e o Reino Unido: David Frost, secretário do 'Brexit', pede apoio de Portugal"

- "Orçamento do Estado: Salário mínimo a caminho dos 700 euros em 2022"

- "Mariana Vieira da Silva: 'OE tem uma marca de esquerda bem visível'"

- "SNS: Crise na saúde agrava-se com anúncio de greve de médicos"

- "Coleção Rendeiro: Obras de Paula Rego e Amadeo com paradeiro desconhecido"

- "Homenagem: H. Lacks, a mulher que deu origem à primeira linhagem celular imortal"

- "Os Belenenses: 'Azuis' com a cruz de Cristo no emblema voltam aos duelos com os grandes do futebol"

- "Crise climática: Emissões de CO2 só vão baixar 40% do prometido até 2050, diz Agência Internacional de Energia"

No Diário de Notícias:

- "Orçamento do Estado para 2022: Código do Trabalho pode decidir aprovação com o PCP"

- "Rio admite crise política, quer adiar diretas do PSD e diz-se preparado para ser primeiro-ministro. E agora Rangel?"

- "Brexit: Bruxelas cede a Londres, mas não na 'linha vermelha' da jurisdição do Tribunal Europeu"

- "Paulo Portas: 'China levou seis meses, EUA um ano e Europa 18 meses a sair da pandemia'"

- "Inovação: Portugal é o primeiro país do mundo com laboratório que certifica segurança do turismo"

- "Política: Francisca Van Dunem entre os afrodescendentes mais influentes"

- "Ensino Superior: Mais de 9 mil colocados na segunda fase, mesmo com médias mais altas. Sobraram 4.441 vagas"

- "Achado no Intendente: Obras na Garagem Lis expõem vestígios do Real Colyseu de Lisboa"

No Jornal de Notícias:

- "Orçamento de 2022 tem almofada de 243 milhões para novos funcionários públicos"

- "Limpeza de florestas sem mão de obra"

- "Germano Silva: O presente de Pinto da Costa em dia de aniversário"

- "Porto: Igreja de Santa Clara reabre ao fim de anos de restauro"

- "Eletricidade: Bruxelas propõe vouchers para aliviar famílias"

- "PSD: Rui Rio só quer agendar diretas após aprovação do OE"

- "Médicos: Dois sindicatos convocam greve de três dias em novembro"

- "Rui Pedro: Filme evoca história de mãe cujo filho continua desaparecido"

- "Liga: Presidente portista admite diálogo com Rui Costa"

No Inevitável:

- "IRS. Salários mais altos são os que mais beneficiam"

- "Médicos consideram OE para a Saúde um 'logro' e unem-se para greve"

- "PSD acusa Governo de atacar ordens profissionais, mas vai deixar passar lei na mesma"

- "Etiópia. 'Que importa que pessoas sejam mortas aos milhares, violadas, queimadas vivas? -- Manuel João Ramos, antropólogo especializado na região, fala sobre o que se está a passar no segundo país mais populoso de África"

- "João Rendeiro. Obras de arte poderão ter sido substituídas por falsas"

- "André Ventura nomeado para prémio com patrocínio de Marcelo"

- "Da Mundial da Visão. Diabetes aumenta risco em 25 vezes"

- "Noruega. Crime com arco e flecha faz vários mortos e feridos"

- "'Capitão Kirk' no espaço. Mais um marco para a corrida espacial"

No Negócios:

- "Sócios que entrem com imóveis nas empresas têm de pagar IMT"

- "Um quarto das cotadas é alvo de apostas na queda: Número de empresas do PSI-20 em que os 'hedge funds' estão a fazer 'short selling' cresce. EDP é visada"

- "Governo prepara pacote de ajudas para a reestruturação de créditos"

- "Paulo Maló insolvente alega não ter bens ou rendimentos"

- "Marcas de luxo aliam-se para alcançar maior reconhecimento"

- "FMI alerta para grande divisão no acesso ao financiamento"

- "Direito Europeu: Bazuca polaca é arma contra atropelo de Varsóvia à EU"

N'A Bola:

- "'Valeu a pena!', Toni faz 75 anos"

- "Reportagem A Bola: Fugir ao terror e voltar a sonhar em Portugal"

- "FC Porto: Renovação de Otávio custou Euro17 milhões...e abre polémica"

- "Benfica: Sempre a abrir"

- "Sporting: Neto quer acabar a carreira em Alvalade"

No Record:

- "Bronca no dragão: SAD anuncia prémio de assinatura de 15 milhões para Otávio"

- "Benfica: Rafa em risco: Avançado falha Trofense e é dúvida para o Bayern"

- "Unimos as lendas Toni (75) e Jorge Costa (50): Mitos do Benfica e FC Porto festejam aniversário no Record"

- "Sporting: Bragança vai jogar mais"

- "Entrevista. Antunes [Paços de Ferreira]: 'São às carradas, mas escolho o Inácio'"

N'O Jogo:

- "'Sempre me dei com Rui Costa', Pinto da Costa não fecha a porta a um cenário de abertura, mas ressalva que um entendimento entre o FC Porto e Benfica parece 'um crime'"

- "Benfica: Berlusconi como maior referência"

- "V. Guimarães: 'Tiquinho disse-me que temos os melhores adeptos', Tiago Silva em entrevista, fala do 'clube especial' que encontrou"

- "Sporting: Ugarte volta às origens"

- "Braga: González procura vitaminas na Taça"