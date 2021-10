O Orçamento de Estado e as suas diversas implicações são destaque nos jornais

Bom dia.

Com o Orçamento de Estado para 2022 em discussão e intensas negociações entre partidos, governo, associações patronais e sindicais, não é de estranhar que o tema esteja a ser repetidamente destaque nos jornais nacionais, tanto generalistas como de índole económica.

Ainda assim outros temas merecem atenção. Aqui ficam as principais notícias que saem hoje para as bancas.

No Correio da Manhã:

- "Padre filmado a ver pornografia"

- "Apanhado por alunos em sala de aula durante o teste"

- "Docente demitiu-se após projetar fotos de mulheres nuas"

- "Perícias informáticas atrasam acusação a sacerdote de Viseu"

- "Ações do Benfica - Novo Banco arresta títulos de Vieira"

- "Investidor americano quer SAD cotada na bolsa de Nova Iorque"

- "Eduardo Sá: Psicólogo dá parecer sem avaliar criança"

- "Processo Marquês: Juiz desvaloriza alegado alzheimer de Ricardo Salgado"

- "Redes sociais de gangs resolvem crime no metro"

- "Matosinhos: Idosos amarrados à cama e deixados à fome em lar"

- "Governo cede nas leis laborais à esquerda"

- "Mirandela: Condenado a 10 anos por matar filho em poço"

- "204 mil cidadãos em fila de espera para cirurgia"

- "Após goleada - Rui Costa exige reação da equipa"

- "Assembleia - Sporting receia perdas financeiras"

- "Liga Europa - SP- Braga vence na Bulgária"

No Público:

- "Apenas um terço das empresas tem gestores com formação superior"

- "Glória Espiões e Guerra Fria na primeira série portuguesa para a Netflix"

- "Costa acena à esquerda com um aumento da compensação pelo fim de contratos a prazo"

- "Sara Ocidental Um muro de areia com 2700 km que divide e amputa"

- "Jornada de três dias Plantar árvores, tocar sirenes: país vai lembrar vítimas da covid"

- "Descoberta na Argentina Dinossauros andavam em manadas há 190 milhões de anos"

- "Bairro Alto 'A Lisboa nocturna nunca foi pensada' e a tensão cresce entre moradores e noctívagos"

- "Teatro Nacional O regresso do São João num fim-de-semana em que se celebra o passado e o futuro"

No Diário de Notícias:

- "Miguel Poiares Maduro: 'Se houver crise política a responsabilidade é do primeiro-ministro'"

- "SNS, cultura e trabalho: Governo faz meio caminho, mas não basta para BE e PCP aprovarem"

- "Orçamento: Costa e Leão podem cortar défice para menos de 2% se a pandemia acabar em 2022"

- "Esculturas: Uma coleção de arte clássica que conta a história do amor de Hans-Peter e Marion"

- "Filipa Martins: Ginasta portuguesa brilha nos mundiais com um sétimo lugar inédito já na mala"

- "Covid: Delta deu 23 variantes e vão aparecer mais. Culpa é da vacinação a várias velocidades"

- "Estudo: 'Não podemos vender só bens de baixo valor. O que fazemos tem de se gerar em Portugal'"

- "CP: Reparação problemática nos carris obriga a cortes de comboios na linha de Cascais"

- "Mobi summit:Setor automóvel quer mais apoios a elétricos e reforço da rede de carregamento"

No Jornal de Notícias:

- "Baixos salários no INEM desmobilizam candidatos"

- "Combustíveis: Governo já pode limitar margens de lucro"

- "António Costa liga pisca à esquerda"

- "Ludogorets 0 Braga 1 - Golo de Horta dá primeiro triunfo na Bulgária"

- "Benfica: John Textor quer SAD cotada na Bolsa de Nova Iorque"

- "Sporting: Matheus Nunes renova até 2026 a ganhar um milhão por ano"

- "Padre suspeito de assédio afastado da Católica e da Ordem de Malta"

- "Porto - Ruas do centro da cidade vigiadas com 79 câmaras"

- "Mar - Triplicam os ataques de orcas nas águas portuguesas"

No Inevitável:

- "Saúde, trabalho e cultura. Governo aprova medidas para desbloquear OE"

- "Entrevista ao padre Ricardo Marques, missionário na maior paróquia de Pemba, Moçambique, que há quatro anos está sob ameaça terrorista 'Cheguei a ter polícia secreta na missa'"

- "Balenciaga e Os Simpsons Uma forma de reinventar a moda"

- "Homicídio nas Laranjeiras. Detidos quatro suspeitos de esfaqueamento"

- "Juiz recusa pedido de defesa de Salgado para suspender julgamento"

- "NFL. Liga e atletas chegam a acordo em polémica racial com casos de demência"

- "China. Ações da Evergrande caem 14% na Bolsa de Hong Kong"

No semanário Novo:

- "Governo dá golpe no combate à corrupção"

- "Caos total: há três anos que chove nas urgências do hospital de Setúbal"

- "Diogo Feio avisa que CDS 'corre perigo de extinção' e admite fusão com o PSD"

- "TAP: processo por 'motivos heterofóbicos' sem fim à vista"

No Negócios:

- "Há cinco candidatos à compra da Altice"

- "Alain Godard CEO do Fundo Europeu de Investimento Garantias à banca abrem porta a 8 mil milhões para PME"

- "Covid tira 20 milhões ao IVA das câmaras"

- "Casos de manipulação ameaçam grandes instituições"

- "Bitcoin está a ser arma de arremesso contra a inflação"

- "Governo torna mais caro dispensar contratados a prazo"

- "O que a cultura dá à economia? Weekend Negócios"

No Jornal Económico:

- "Englobamento do IRS trama fundos estrangeiros e viola regras europeias"

- "Venda do Efisa a árabes falha e deixa banco em suspenso"

- "'A Ordem precisa de um modelo de funcionamento mais moderno e arejado' Pedro Reis revela em entrevista os objetivos da candidatura a bastonário dos Economistas"

- "Cimpor vai aumentar o preço do cimento em 10%, devido à subida dos custos da energia, avisa CEO"

- "Montepio vende carteira 'Gerês' de 265 milhões e BCP diz adeus a 'Lucie' de 63 milhões"

- "Gestora Altarius Capital chega a acordo para comprar banco BNI Europa"

- "Troféus CCILF 2021 - Embaixadora francesa: 'França tem lugar central no comércio internacional de Portugal'"

- "Entrevista - 'Temos de ter regiões-estrela conhecidas mundialmente pela sua competência' Fernando Alexandre, economista"

- "Negociações OE 2022: PCP diz que 'resistência e recusa' do Governo impede acordo e contrasta com anos anteriores"

- "Venda da Efacec a privados vai obrigar a novo financiamento com garantia do Estado"

- "Et Cetera - Afeganistão Episódios de uma guerra perdida"

Já no A Bola:

- "Leão segura Matheus Nunes"

- "Clausula de rescisão mantém-se nos Euro60 milhões"

- "'Um dos meus osnhos era continuar no Sporting'"

- "Rogério Alves abre porta a discussão sobre segunda volta nas eleições"

- "Rui Costa pediu à equipa para levantar a cabeça"

- "Presidente esteve no balneário após a goleada com o Bayern"

- "Equipa técnica quer vitória convincente em Vizela para levantar o ânimo"

- "Saiba tudo sobre a reunião da SAD com Jonh Textor"

- "FCPorto - Clubes ingleses loucos por Luiz Díaz"

- "Newcastle e Tottenham muito atentos ao colombiano"

- "Futebol feminino - Invencíveis a sonhar com o mundial"

- "Mourinho sofre na Noruega maior humilhação da carreira"

- "Liga Europa - Guerreiros dão passo em frente"

- "'Dedico esta vitória aos jogadores' - Carlos Carvalhal"

No Record:

- "Blindados - Matheus Nunes renova, Adán é o próximo"

- "Médio prolonga ligação até 2026 e duplica salário"

- "'Tenho realizado um sonho atrás do outro'"

- "Leões propõem dois anos ao guarda-redes"

- "Espanhol pode acabar carreira em Alvalade"

- "Agente vem a Lisboa fechar acordo"

- "Entrevista: Felipe Çelikkaya, treinador da equipa B: 'Esteves e Essugo têm potencial enorme, e há outros'"

- "Rogério Alves admite AG para debater eleições com 2.ª volta"

- "Águis frustrada não muda equipa"

- "Companheiros apoiaram Everton"

- "'Não tem de baixar a cabeça', diz o empresário"

- "Seferovic apto para Guimarães"

- "Recebido na Luz: Textor promete entrada na bolsa de Nova Iorque"

- "FCPorto corre sempre mais do que adversários na Champion"

- "Dragão papa-léguas"

- "Taremi lidera nos ponta-de-lança"

- "Moutinho leva 6 na Noruega"

- "Guerreiros perto do apuramento"

E no O Jogo:

- "Uribe é jogo de muralha"

- "Intratável frente ao Milan, já é o médio com mais duelos defensivos ganhos na Champions"

- "Venceu 12 dos 13 duelos disputados frente aos 'rossoneri' e fez 16 recuperações"

- "Eficácia explica resistência do colombiano à rotatividade no meio-campo do FCPorto"

- "Otávio entra no clube dos 200"

- "Guerreiros derrubam mais uma fronteira"

- "Carlos Carvalhal: 'Grande grupo, grandes homens, grande personalidade'"

- "Sporting: Mais um ano para Matheus"

- "'Quero continuar a escrever história'"

- "Bayern tirou gás aos encarnados"

- "Textor quer o Benfica cotado em Nova Iorque. SAD pede 'informação adicional'"

- "Hóquei em Patins: Dragão fez o pleno e impõe-se no clássico"

- "Ginástica: Filipa Martins faz história no mundial"

- "Roma de Mourinho arrasada na Noruega"