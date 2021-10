Ronaldo e Orçamento de Estado nas capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Orçamento no seu bolso proposta para 2022: Mexidas nos escalões rendem 50 euros de IRS"

- "Poupança anual dos contribuintes com alívio no imposto sobre rendimentos"

- "Empresas beneficiam do fim do pagamento especial por conta"

- "Ex-ministro sai da prisão: Perdão político safa Vara"

- "Porto: Jovem morre após ser espancado na noite"

- "Estafeta ataca loja de relógios: Assalto milionário leva 100 mil euros no Colombo"

- "Negócios com o clube Tombense: Justiça investiga milhões do FC Porto para o Brasil"

- "Quer evitar novo 'apagão': Jesus avisa Darwin para manter foco no Benfica"

- "Em quinze dias: Sporting prepara ciclo infernal de cinco jogos"

- "Assassinou a mãe: Esquizofrenia livra homicida da cadeia"

- "Pandemia: 690 mil prioritários na 3.ª dose da vacina"

Público:

- "OE 2022: Casal com dois filhos e salários médios poupa 330 euros no IRS"

- "Aumento do Complemento para Idosos não foi contemplado"

- "Como está, PCP e BE votam contra"

- "Lei contra discriminação nos seguros de vida inclui cancro, VIH e diabetes"

- "Justiça: Obras de arte na casa de Rendeiro podem ter sido falsificadas"

- "Reino Unido: David Frost pede 'novo acordo' com a UE sobre a Irlanda do Norte"

Diário de Notícias:

- "Orçamento do Estado sob tensão: PCP e BE esticam a corda"

- "Jens Stoltenberg, secretário-geral da Nato: 'Não olhamos para a China como um inimigo'"

- "Lisboa: Troca de pastas em curso. Medina sai para 'facilitar' próximo mandato"

- "Segurança: Extinção do SEF. Todos os pareceres pedidos pelo Parlamento são contra"

- "Mundial2022: Mais uma final ganha com três golos, em cinco, do rei Ronaldo"

- "João van Zeller: 'Young Johnny' regressa à escrita numa viagem entre Lisboa e Luanda dos anos 60"

Jornal de Notícias:

- "Salários de cinco mil euros ganham mais no novo IRS"

- "Portugal 5-0 Luxemburgo: Sem piedade"

- "F.C. Porto: Dragões superam rivais nas contas com lucros de 33,4 milhões em 2020/2021"

- "Tribunal condena a cinco anos homem que arrastou mulher pelos cabelos na rua"

- "Germano Silva: Historiador do Porto sopra as 90 velas"

- "Ordens: PSD viabiliza discussão de lei na especialidade"

- "Fátima: Igreja promete investigar denúncias de abusos sexuais"

- "Vila Franca de Xira: Garagem do hospital acolhe 30 doentes"

- "Marionetas: Festival de regresso com 21 espetáculos"

Inevitável:

- "OE 2022. Ameaça de chumbo do PCP e BE abre porta a crise política... Mas Governo tem margem para negociar com geringonça"

- "João van Zeller, gestor e autor do livro 'Young Johnny, Lisboa & Luanda anos 60': 'Fiquei completamente apaixonado por Angola. Vinha à Europa e já a sentia pequena'"

- "Gouveia e Melo diz que farmacêuticas gostariam de vacinar recém-nascidos"

- "Miguel Pinto Luz lançou livro com oposição a Rui Rio em peso na assistência"

- "Medina renuncia ao cargo de vereador e regressa à AICEP"

- "Enfermeiros dizem ter o povo do seu lado e avançam com greve em novembro"

Negócios:

- "Especial Orçamento do Estado: Só bazuca dá gás a OE, IRS quase não mexe"

- "Novos escalões dão alívio de 1% no salário, segundo PwC"

- "Finanças mantêm cativações nos 1.017 milhões de euros"

- "Englobamento de mais-valias agrava o imposto em 5,2%"

- "Governo abre portas do mercado à CP com limpeza de dívida"

- "Estreia da EU nas emissões verdes teve procura recorde"

- "Liderança de Georgieva no FMI abana mas não cai"

- "Imobiliário: Belgas vão investir 85 milhões no Gaia Hills"

Record:

- "Cabeça limpa: Leões respiram confiança na paragem internacional"

- "Benfica: Rui Costa sem descanso: Esteve no Seixal de manhã e à tarde na missa em memória de Ângelo"

- "Rodrigo Pinho volta na Taça"

- "FC Porto: Mbemba otimista"

- "Portugal-Luxemburgo: Ronaldo frente a um dos melhores clientes"

- "Diogo Jota de fora: 'Jogo com grau de dificuldade elevado', Fernando Santos cauteloso"

O Jogo:

- "'Marchesín dá prioridade à equipa', Santiago Silva jogou com o argentino no Lanús e destaca força mental. Para reagir à perda da titularidade"

- "Portugal-Luxemburgo: 'Temos três finais para ir ao Mundial', Fernando Santos avisa para um adversário 'bem estruturado' e pede concentração máxima"

- "Benfica: SAD com duas baixas à vista"

- "Sporting: 'Reeleição? Isso é uma decisão dos sócios', André Bernardo, administrador da SAD, deixa no ar recandidatura do atual elenco"

- "Braga: Pandemia refletiu-se nas contas"

- "Boavista: 'Somos fortes e queremos mais', Sebastián Perez"

A Bola:

- "Onde tudo começou: Fomos ao berço de Pedro Porro o foguete de Don Benito"

- "Benfica: Soares de Oliveira quer sair"

- "Portugal-Luxemburgo: 'Faltam três finais', Fernando Santos"

- "'Estou disponível para falar com Rui Costa', John Textor continua a querer comprar 25 por cento das ações, mas já admite 'outro tipo de investimento'"

- "FC Porto: Mbemba sem lesão grave"