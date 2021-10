Saiba o que hoje é notícia

Quatro movimentos cívicos dos distritos de Viana do Castelo e Braga organizam-se hoje numa manifestação contra os projetos de mineração do lítio e de outros minerais atualmente em fase de discussão pública.

A ação de protesto é organizada pela Corema - Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, o movimento em Defesa da Serra da Peneda e Soajo, o movimento SOS Serra d' Arga, do distrito de Viana do Castelo, e o movimento SOS Terras do Cávado, de Barcelos, distrito de Braga.

Em causa está a consulta pública, iniciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), dois dias depois das eleições autárquicas de setembro, do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio das oito potenciais áreas para lançamento de procedimento concursal.

O período de consulta, inicialmente previsto até 10 de novembro, foi prorrogado pela DGEG até 10 de dezembro, após a contestação de partidos políticos, autarquias e movimentos cívicos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival dedicado à obra do artista e compositor alemão Hans Otte, "Hans Otte: Sound of Sounds", começa hoje em Lisboa, estendendo-se depois a Évora, Guimarães e Viseu, com um programa que inclui exposições, concertos e conferências.

O festival começa por instalar-se em Lisboa, este mês e em novembro, chegando a Évora em dezembro, a Guimarães em janeiro e a Viseu em abril e maio, regressando ainda a Lisboa.

O arranque do festival coincide com a inauguração de uma exposição na Brotéria, em Lisboa, que estará patente até 27 de novembro e que apresenta as instalações sonoras "Ich -Atemobjekt" (1970) e "Namenklang" (1995), de Hans Otte, assim como uma seleção representativa de partituras e desenhos seus, complementados por fotografias biográficas, nomeadamente da autoria da filha do compositor, a fotógrafa Silvia Otte.

DESPORTO

O campeão Sporting e o FC Porto entram em campo na nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o objetivo de agarrarem provisoriamente a liderança, um dia antes de o Benfica visitar o Vizela.

A um ponto dos 'encarnados', Sporting e FC Porto querem aproveitar para colocar pressão no rival, vencendo os respetivos jogos da ronda, com os 'leões' a receberem o Moreirense (14.º), às 20:30, e os 'dragões' a visitarem o Tondela (10.º), às 18:00.

A jornada acontece num momento forte de Sporting e FC Porto, depois de os dois emblemas terem na terça-feira vencido e convencido na 'Champions', com triunfos diante do Besiktas (4-1 fora) e AC Milan (1-0 em casa), respetivamente.

Também hoje, o Santa Clara recebe o Famalicão, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), num jogo em que o treinador Nuno Campos estreia-se pelos açorianos em jogos do campeonato, depois de já ter estado na vitória na Taça de Portugal com a União de Leiria (2-0).

INTERNACIONAL

A campanha presidencial da socialista francesa Anne Hidalgo arranca hoje oficialmente com a sua investidura como candidata na "Convenção por uma República Social e Ecológica" que se realiza em Lille, no norte de França.

Anne Hidalgo, atual presidente da Câmara Municipal de Paris, foi formalmente escolhida no fim de semana passado, com 72% dos votos, como a candidata do Partido Socialista às eleições presidenciais francesas, mas não parte na melhor posição para a corrida ao Eliseu (residência oficial do Presidente da República).

Dos principais candidatos já anunciados, e também alguns por anunciar, Anne Hidalgo tem tido dificuldades em afirmar-se nas sondagens, mantendo-se abaixo de candidatos como o ecologista Yannick Jadot ou o líder da extrema-esquerda, Jean-Luc Melenchon.

Muito longe em termos de popularidade e já com dois dígitos, aparecem Marine Le Pen, da extrema-direita, o potencial candidato da direita Xavier Bertrand e até o polémico Eric Zemmour.

A liderar as sondagens continua a estar o atual titular do cargo, Emmanuel Macron.

As eleições presidenciais francesas realizam-se em abril de 2022.