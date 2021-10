Novas armadilhas no combate ao mosquito

A Direcção Regional da Saúde quer capturar e eliminar em massa, através de um novo recurso, a espécie ‘Aedes aegypti’, dado o aumento da sua actividade em vários concelhos. A origem do problema poderá estar relacionadas com as alterações climáticas, que estão a preocupar as autoridades. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 23 de Outubro.

Igualmente em destaque, a eleição de Rui Fontes como presidente do Marítimo. 'Verde rubros' que perderam em Guimarães, por 2-1, em jogo da 9.ª jornada da I Liga de futebol.

Saiba também nesta edição que a vacina da gripe está mais cara. O aumento de custo dos componentes e encargos com o transporte fazem o fármaco subir quatro euros na venda em farmácias.

Outro tema em destaque neste sábado são os 101 projectos do Governo Regional, no valor de 4,6 milhões, que visam estimular economia.

Nos casos do dia, conheça a história do desencartado que furtou carro e causou destruição.

