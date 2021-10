Já fecharam as urnas para as eleições do Marítimo.

Entre as 9 e as 21 horas, votaram mais de 1700 sócios maritimistas, naquelas que foram as eleições mais concorridas de sempre.

Esta é a estimativa numa altura em que já se vai iniciar a contagem dos votos para saber se Carlos Pereira será reconduzido para mais um mandato ou se Rui Fontes vai substituir o actual líder maritimista.