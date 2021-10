Jackpot de 40 milhões na próxima terça-feira

Nenhum apostador do concurso 085/2021 do Euromilhões acertou na chave que entregaria o primeiro prémio, pelo que há um jackpot de 40 milhões de euros no concurso da próxima terça-feira, dia 26 de Outubro.

Já no segundo prémio, com valor de 359.277,28 euros, acertaram três apostadores, um dos quais em Portugal.

Foram 14 os apostadores que venceram o terceiro prémio (dois deles no nosso país), no valor de 13.994,83.

A chave deste sorteio era composta pelos números: 12 - 17 - 22 - 33 - 39. As estrelas são as seguintes: 1 e 12.