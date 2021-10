O recém empossado presidente da Câmara Municipal do Funchal quer apoiar o comércio da cidade não apenas reduzindo os encargos fiscais, mas também dinamizado actividades, nomeadamente de cariz cultural.

À margem da inauguração da ‘Mercearia da Praça’, um novo espaço comercial localizado na Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro, Pedro Calado assumiu o compromisso de “ajudar a cidade a ter mais eventos. Eu quero muito tornar a cidade do Funchal numa cidade mais dinâmica em que as pessoas venham mais vezes cá para fora. Venham andar mais. Para isso temos de ter uma cidade limpa, segura e com alegria, trazendo música, arte e movimento para rua. Há uma série de eventos que nós temos na nossa cabeça e queremos dinamizar porque a cidade precisa de muito dinamismo”, revelou.

Elogiou os empresários que tiveram “o arrojo e a coragem” de investir no conceito de mercearia num espaço nobre da cidade, por entender que “a abertura destes espaços ajuda a trazer mais gente cá para fora”.

Agora investido na responsabilidade de governar a cidade do Funchal, Calado chamou assim parte da responsabilidade para concretizar a dinâmica que ambiciona para a capital madeirense. “Cabe-nos a nós ajudar os empresários para investir e ajudar a dinamizar com espectáculos de rua e outros eventos, tornando a cidade mais dinâmica”, concretizou.