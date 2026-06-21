Papa pede aos líderes que acolham vítimas de perseguição

O Papa afirmou hoje que "ninguém pode virar as costas aos que procuram proteção e segurança", pedindo aos líderes mundiais que "acolham as vítimas de perseguição" durante a oração do Angelus, na praça de São Pedro.

Leão XIV pediu a todos que "acolham as vítimas de perseguição, para que possam viver em paz, com dignidade e olhar para o futuro com esperança", referindo que se assinalou no sábado o Dia Mundial do Refugiado, coincidindo com o 75.º aniversário da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados.

Esta convenção, explicou o Papa, foi "criada para proteger aqueles que são perseguidos e forçados a deixar a sua terra, a sua casa e a sua família".

Leão XIV manifestou ainda a sua esperança de que este espírito continue "a iluminar as consciências dos líderes mundiais".

No sábado, o Papa deslocou-se até à cidade italiana de Sant'Angelo Lodigiano para visitar a paróquia dos santos António Abade e da ítalo-americana Francesca Cabrini, a primeira santa dos Estados Unidos e que é a padroeira dos migrantes.

A madre Francesca Cabrini, nascida na cidade italiana de Sant'Angelo Lodigiano, morreu em 22 de dezembro de 1917, em Chicago, cidade de origem de Leão XIV.

"O fenómeno da migração entrou numa fase diferente, certamente mais complexa, mas não menos capaz de desafiar a Igreja", afirmou o Papa, que visitou também no sábado Pavia, onde se encontra o túmulo de santo Agostinho.

Leão XIV explicou que "herdou e deu continuidade ao ensinamento do Papa Francisco na exortação apostólica Dilexite sobre o amor aos pobres, que fala da caridade sob a forma de acompanhamento dos migrantes".

Durante a sua recente viagem a Espanha, visitou a Grande Canária e Tenerife, onde abordou a crise migratória, e em 04 de julho viajará para a ilha italiana de Lampedusa, que é a porta de entrada para os migrantes na rota do Mediterrâneo.