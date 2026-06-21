Lista de Montenegro ao Conselho Nacional tem maioria absoluta com 42 eleitos

A lista da direção ao Conselho Nacional do PSD encabeçada por Maria Luís Albuquerque obteve hoje maioria absoluta, conseguindo 41 dos 70 conselheiros, anunciou a Mesa do Congresso.

Minutos antes, fonte oficial do partido tinha adiantado que a lista A tinha conseguido 42 conselheiros, mas o resultado oficial é de 41 lugares.

Este resultado significa uma descida em relação a 2024, quando a direção tinha conseguido 46 lugares para o órgão máximo do partido entre congressos, quando concorreram quatro listas ao Conselho Nacional, tal como agora.

Em 2024, Montenegro conseguiu eleger 65% dos membros eleitos para o Conselho Nacional (órgão que tem muitas inerências, como os presidentes das distritais), percentagem que baixou hoje para 58,5%.

Para o Conselho Nacional, a lista B, liderada por João Gomes da Silva, que já se tinha apresentado há dois anos, foi a segunda mais votada, com 18 conselheiros nacionais.

A lista C, que se apresentou como de "consciência crítica" e juntou pessoas que habitualmente protagonizavam candidaturas separadas, conseguiu nove lugares, enquanto a lista D apenas elegeu o primeiro nome, Rogério Gomes.

Para o Conselho da Jurisdição Nacional (CJN), a lista da direção, encabeçada pelo ministro Adjunto e da Reforma do Estado Gonçalo Matias foi a mais votada, conseguindo seis dos nove lugares deste órgão.

A lista B, liderada por José Miguel Bettencourt, elegeu três elementos, tal como já tinha acontecido no últimos congresso.

As eleições para os órgãos nacionais do 43.ª Congresso do PSD decorreram hoje de manhã, antecedendo a sessão de encerramento, com um discurso do presidente do partido, Luís Montenegro.