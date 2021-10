Brício lamenta “incoerência” do JPP na calendarização das reuniões de câmara

Uma das deliberações hoje tomadas na primeira reunião de Câmara de Santa Cruz do novo mandato foi manter as reuniões do executivo quinzenalmente às quintas-feiras de manhã, a partir das 9 horas. Proposta do JPP aprovada por maioria. A coligação PSD/CDS apresentou ‘contraproposta’ para as reuniões realizarem-se à tarde, por forma a ‘desviar’ das sessões parlamentares na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), mas a maioria JPP chumbou.

“Ao contrário do que aconteceu noutros concelhos”, nomeadamente na Calheta e Ponta do Sol, “aqui essa proposta foi chumbada pela maioria JPP. Não foram sensíveis a essa questão”, lamentou Brício Araújo, que classificou a intransigência da maioria de “incoerência”. Isto por lembrar que “o JPP tem dois autarcas que são simultaneamente deputados – Paulo Alves, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, e Élvio Sousa, membro da Assembleia de Freguesia de Gaula” e ao comparar a posição tomada na Ponta do Sol e na Calheta que marcaram “as reuniões de câmara para a tarde por forma a não comprometer os trabalhos de deputado na Assembleia”.

Ainda assim Brício Araújo, que é também deputado do PSD na ALM, apesar de vincar que não tem o dom da omnipresença, garantiu que irá “gerir as circunstâncias” por forma a que não comprometa nenhuma das funções: “Estou muito firme e muito determinado, nada me abalará neste compromisso que tenho com o povo de Santa Cruz. Portanto vou honrar todos os meus compromissos, quer os compromissos parlamentares, quer aqueles que assumi a nível autárquico”.

Sobre o atraso à chegada desta primeira reunião, ficou a dever-se a acidente na via rápida, na zona do Caniço, que ‘obrigou’ o vereador a deslocar-se até Santa Cruz pela antiga estrada regional.