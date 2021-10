"Já se perdeu a conta de quantas vezes os combustíveis aumentaram este ano na Madeira. Sim, o preço é sempre inferior ao do continente, porque tabelado, obedecendo a umas contas e regras que para as entender é preciso diploma em matemática. O que é facto, é que desde que se assinou o PAEF (o tal acordo que permitiu acertar as contas de uns meros 6 mil milhões de euros de dívida escondida pelo GR do PSD), os combustíveis que pagamos levaram com um adicional", diz a Iniciativa Liberal Madeira.

Diz ainda que "o tal do PAEF acabou a 31 de Dezembro de 2015, mas as medidas que os madeirenses tiveram que suportar continuam em vigor". "O acréscimo de 15% no imposto sobre os combustíveis está no preço que por eles pagamos, as taxas do IVA continuam iguais, e as taxas da tabela de IRS, quase não se mexeram — não vá o castelo de cartas cair", sustenta.

Recorda que "a República veio devolver dois cêntimos na gasolina e 1 no gasóleo", que serão absorvidos pela taxa do IVA, e que "o Governo Regional apressou-se a fazer o mesmo na tabela que entra em vigor no dia 25 deste mês". "Veremos se o aumento do preço absorve ou não essa 'benesse' do Sr. Governo", refere..

Segundo a Iniciativa Liberal, "isto não pode continuar assim", pois "escolher entre o mesmo e o mais do mesmo não muda nada". "É preciso uma alternativa liberal. É preciso pôr a Madeira a crescer", concluiu.