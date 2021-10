Investigadores do IPFN-UMa com artigo publicado em jornal internacional

Uma equipa de investigação do Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear na Universidade da Madeira (IPFN-UMa) viu recentemente publicado um artigo tutorial numa revista científica internacional ('Journal of Applied Physics'), publicada pelo 'American Institute of Physics' (Estados Unidos).

O artigo tutorial intitula-se 'A practical guide to modeling low-current quasi-stationary gas discharges: Eigenvalue, stationary, and time-dependent solvers' e é assinado por Mikhail Benilov, Pedro Almeida, Nuno Ferreira e Rui Almeida.