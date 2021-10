Wall Street confiante na economia fecha com Dow Jones e S&P500 perto de recordes

Dois dos três principais índices da praça nova-iorquina fecharam na vizinhança dos máximos históricos, graças à recuperação da confiança na economia dos EUA pelos investidores e à capacidade das empresas em gerir a inflação e dificuldades de abastecimento.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average, que estabeleceu um recorde durante o dia, terminou em alta de 0,43%, para 35.609,34 pontos, a menos de 20 do seu máximo em final de sessão.

Da mesma forma, o alargado S&P500, terminou o dia a subir 0,37%, para 4.536,19 unidades, a menos de uma do seu recorde.

Já o tecnológico Nasdaq, que vinha de cinco sessões consecutivas de alta, recuou 0,05%, para os 15.121,67 pontos.

"O mês de outubro é o oposto de setembro", comparou Jack Ablin, responsável pelos investimentos na Cresset Capital.

"Estamos a dar-nos conta de que a economia é sólida", disse. "Quanto às taxas de juro, estão a subir", o que desagrada aos mercados acionistas, "mas estão tão abaixo do nível no qual deveriam estar...".

Por outro lado, depois de terem cedido à ideia de um aperto monetário antecipado, os investidores já não estão a apostar com tanta certeza na subida das taxas de juro a curto prazo.

O rendimento dos títulos de dívida pública federal dos EUA a dois anos baixou subitamente, de 1,44% de segunda-feira para 1,37%, enquanto o relativo aos 10 anos estabilizou em 1,64%, depois de 1,65% na terça-feira.

Ao observarem os resultados trimestrais divulgados pelas empresas nos últimos 10 dias, os investidores ficaram satisfeitos com a forma como estão a lidar com os problemas de abastecimento e a subida dos preços.

"Ainda não vimos o setor do comércio retalhista", potencialmente o mais afetado pelos dois fatores, preveniu Jack Ablin, "mas o que já se viu é muito encorajador".

No seu Livro Bege, um inquérito sobre a situação económica no país, divulgado hoje, a Reserva Federal realçou que, apesar da inflação, muitas empresas demonstravam uma "maior propensão a passar as subidas de custos" para os consumidores.

"Pensamos que as ações podem subir mais neste mercado altista (...), porque numerosas empresas têm margem de manobra para subir os seus preços", disse Chris Zaccarelli, da Independent Advisor Alliance.

Na frente das ações, destaque para o primeiro fundo indexado (ETF, na sigla em Inglês) ligado à bitcoin, um dia depois do início da sua introdução em Wall Street, que hoje motivou transações no montante de 1,27 mil milhões de dólares.