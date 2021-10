A dois meses do Inverno e, teoricamente, em pleno Outono, a Madeira voltou a registar hoje um autêntico dia de Verão com temperaturas do ar quase nos 30. C e no mar acima dos 25. C.

Os extremos da temperatura máxima neste terça-feira de calor foram de 29.8. C, na Quinta Grande (ontem registou 30.1.C) e de 25.4. C na água do mar, no Funchal.