Um individuo visivelmente alterado na Rua do Ribeirinho, no Funchal fez mobilizar uma viatura e dois agentes da PSP para o local.

Uma situação que provocou algum alarido no local, com a população presente a ter algum receio ao passar nas imediações do indivíduo.

O homem veio a ser 'acalmado' pelos agentes da PSP, pouco depois e numa altura em que já estava presente um ambulância do corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses,