Emirados Árabes Unidos vão acolher Mundial de clubes

Os Emirados Árabes Unidos vão sediar a próxima edição Campeonato do Mundo de Clubes no início de 2022, depois de o Japão ter desistido, devido à pandemia de covid-19, anunciou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"O Campeonato do Mundo de Clubes será disputado no início de 2022. Ainda não há datas específicas, mas os Emirados Árabes Unidos vão sediar a prova", revelou Infantino, em conferência de imprensa.

Esta será a quinta vez que os Emirados Árabes Unidos irão acolher o torneio, após as edições de 2009, 2010, 2017 e 2018.

Em 09 de setembro, a Federação Japonesa de Futebol (JFA) abdicou da organização, por não conseguir prever a situação pandémica até ao início da prova, que estava inicialmente agendada para acontecer entre 09 e 19 de dezembro.

"O Campeonato do Mundo de clubes da FIFA não será realizado no Japão. Seria parte do projeto comemorativo do 100.º aniversário da JFA, mas neste momento é difícil prever como estará a situação da pandemia no final do ano. Existem várias restrições, como por exemplo a impossibilidade de ter público nos estádios, por isso foi decidido que não existem condições para a sua realização", escreveu, então, a federação nipónica (JFA) num comunicado.

A competição reúne os vencedores de cada uma das melhores competições continentais de clubes, bem como um representante do país anfitrião.