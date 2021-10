Lions Clube do Funchal apela ao donativo de lentes, aros ou óculos

O Lions Clube do Funchal lança a campanha de recolha de lentes, aros ou óculos, que se realiza durante os meses de Outubro e de Novembro. Uma acção solidária que ocorre no mês dedicado por esta organização internacional de clubes de serviço à luta contra à cegueira.

"Fomos desafiados a sermos 'paladinos dos cegos' ('Knights of the blind'), por Helen Keller, a cega-surda mais famosa do mundo, na Convenção Internacional dos Lions, no dia 30 de Junho de 1925", desta o clube em nota remetida à imprensa, apelando à generosidade da população em geral para que sejam doados óculos, lentes ou aros, que serão reciclados nos diversos centros de reciclagem de óculos do Lions International, para posterior distribuição a famílias necessitadas, maioritariamente, da Ásia e de África.