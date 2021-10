A Escola Secundária de Francisco Franco participa nas jornadas "Memória & Esperança 2021" com a iniciativa "Veste a camisola em homenagem aos profissionais de saúde e a todos os afectados pela Covid-19", esta sexta-feira, dia 22 de Outubro.

Assim sendo este estabelecimento de ensino solicita a todos os alunos, professores e funcionários que, durante esse dia, venham para a Escola com uma camisola/camisa/outra peça de vestuário de cor BRANCA, AMARELA OU VERDE para, de forma simbólica, homenagear os profissionais de saúde e lembrar todos aqueles que sofreram e ainda sofrem com a pandemia.

"Com o branco, símbolo da paz e da bata que cuida; o amarelo, do sol que aquece e da medicina que cura; e do verde, da esperança, pretende-se incluir todos os cidadãos nesta jornada e reforçar o espírito de comunidade, lembrando que sempre, mas sobretudo nos tempos difíceis, todos são imprescindíveis para superara as adversidades", pode ler-se ainda no comunicado enviado à comunicação social.

De referir que ao longo do dia de sexta-feira haverá ainda outras actividades que envolvem a comunidade escolar.

A coordenação das actividades das jornadas "Memória & Esperança” na Escola Secundária de Francisco Franco está a cargo da professora Celina Pereira.