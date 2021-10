Setembro gera contratos no valor de 58 milhões

Número é o quarto maior montante dos últimos nove anos, tendo contribuído para o recorde do semestre. Maior ‘negócio público’ foi a aquisição de 15 milhões de litros de gasóleo rodoviário pela Horários do Funchal.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A imagem de capa do DIÁRIO de hoje é dedicada à neblina que começa a dissipar-se na Região.

Pluma de dióxido de enxofre, provocada pelo vulcão de La Palma, a que se juntaram as poeiras do deserto, está a disseminar-se, segundo o IPMA. Primeiros sinais do Outono devem surgir nos próximos dias.

Na página 5 o destaque vai para os concelhos de Santa Cruz e de Câmara de Lobos que não cedem a vereadores-deputados.

Reuniões camarárias mantêm-se às quintas-feiras de manhã, no mesmo dia de votações na ALM. Maioria PSD-CDS está presa apenas por um parlamentar, o que agudiza o dilema de um autarca recém-eleito.

Ainda na política referência aos militantes do PSD-M que já podem votar para a liderança nacional.

Na saúde referência para as nove mil vacinas contra a gripe administradas e para as consultas pós-covid que chegam a 457 doentes

