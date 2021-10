Madeira acompanha baixa do ISP

Com intenção de minimizar a escalada dos preços dos combustíveis, o presidente do Governo Regional anunciou que o seu executivo vai acompanhar a baixa do ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos - em linha com o diferencial nacional que vigora desde 2018, ou seja menos 7% na gasolina e menos 9% no gasóleo, tal como o DIÁRIO anunciou na sua edição impressa de ontem.

A medida “será adoptada esta semana”, precisou o governante durante o discurso da tomada de posse dos órgãos autárquicos do município de São Vicente

Foi também olhando para os indicadores do turismo, sobretudo com aumentos no RevPAR [métrica de desempenho no setor de hotelaria], que Miguel Albuquerque sublinhou que as medidas que foram impostas no âmbito da pandemia estão a surtir efeito nesta fase de retoma da economia.

Albuquerque prometeu ainda que todos os caminhos que constarão do Orçamento Regional “visam manter a dinâmica económica, a liderança da Região na inovação, no investimento, no empreendedorismo e no apoio às empresas”, afirmou, garantido que da sua parte não existirá “nenhum complexo de esquerda”.