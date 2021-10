Pelo menos 50 mortos em acidente na República Democrática do Congo

Pelo menos 50 pessoas morreram no domingo na República Democrática do Congo (RDCongo) depois do veículo em que seguiam ter caído num rio, na província mineira de Haut-Katanga, no sudeste do país, disse hoje fonte oficial.

"Houve um acidente de viação no domingo, 17 de outubro, a 65 quilómetros da cidade de Mitwaba, quando um camião capotou no rio Kaluma-Ngongo com mais de 50 passageiros", disse Harce Kayumba, porta-voz do governo provincial de Haut-Katanga, acrescentando que "houve apenas dois sobreviventes".

Desde então, os mergulhadores têm tentado encontrar os corpos e os dois sobreviventes estão a ser tratados num hospital, acrescentou o responsável, sem dar mais pormenores, e sem falar nas causas do acidente.

Os acidentes rodoviários são frequentes na RDCongo e são principalmente causados pelo não cumprimento das normas, porque os veículos antigos raramente são submetidos a inspeções técnicas e devido às más condições das estradas ou por condução sob o efeito do álcool.