Jackpot de 30 milhões no próximo Euromilhões

Nenhum apostador do concurso 084/2021 do Euromilhões desta terça-feira acertou na chave que entregaria o primeiro prémio, pelo que há um jackpot de 30 milhões de euros no concurso desta sexta-feira, dia 22 de Outubro.

Já no segundo prémio, com valor de 135.573,40 euros, acertaram quatro apostadores, mas nenhum em Portugal.

Já cinco apostadores venceram o terceiro prémio, no valor de 25.348,58, e uma vez mais com nenhum depositado num balcão português.