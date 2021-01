Região já adquiriu espólio de António Aragão

O Governo Regional já adquiriu o espólio artístico de António Aragão. A intenção do executivo, que o DIÁRIO já havia avançado no final do ano passado, já terá sido concretizada, segundo informação enviada por escrito pelo filho do artista, Marcos Aragão Correia.

A formalização da compra do espólio do artista e historiador madeirense, nascido em São Vicente a 22 de Setembro de 1921 e falecido em Agosto de 2008, veio finalizar um processo com vários anos e polémicas. Recorde-se que este conjunto de obras de António Aragão esteve para ser adquirido pela Câmara Municipal do Funchal, porém, o negócio nunca se concretizou por questões processuais. Mais tarde, o Governo Regional manifestou interesse numa compra, situação que uma vez mais não foi concretizada por alegadas dívidas fiscais do filho e herdeiro do espólio. Agora, a aquisição já foi formalizada.

Marcos Aragão Correia mostra-se satisfeito com a aquisição das obras e respectiva integração "no património público da Madeira", numa altura em que, salienta, "António Aragão está mais uma vez em exposição nos Estados Unidos da América, agora na Universidade do Hawaii."