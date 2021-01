Sol brilhou, mas praias ficaram quase desertas

Apesar do sol que se fez sentir esta tarde, sobretudo na Costa Sul da Madeira, foram poucos os madeirenses que aproveitaram para ir a banhos.

Sobretudo na costa sul e sudoeste, a orla marítima tem sido assolada por marés vivas e alguma rebentação, o que dificulta, por vezes, a entrada na água.

Apesar de poucos terem arriscado estender a toalha houve, contudo, muita gente à beira-mar a desfrutar de esplanadas e de passeios nas promenades.

O sol brilhou, mas a temperatura máxima registada hoje na água do mar não foi além dos 19,4 ºC, segundo o registo da boia ondógrafo localizada junto ao Porto do Funchal.

Os valores extremos da temperatura máxima do ar foram amenos, do mar à serra. A máxima mais alta hoje registada foi de 22,5ºC, no Funchal/Lido, enquanto nas regiões montanhosas atingiu os 19,9ºC, na Bica da Cana.

Ao início da tarde, a Praia Formosa contava com alguns aventureiros nos desportos náuticos.