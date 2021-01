282 alunos entram em isolamento profilático

Há mais 282 alunos, aos quais se juntam alguns docentes e não docentes, que vão iniciar um período de isolamento profilático até ordens em contrário das autoridades de saúde.

O último boletim da Secretaria Regional de Educação dá conta que 12 alunos testaram positivo para a Covid-19, bem como uma ajudante de um infantário. Outros iniciam regime de aulas não presencial por causa de contactos de alunos ou de educandos com casos positivos, fora do contexto escolar.

A Secretaria esclarece que há planos de contingência activados em vários estabelecimentos de ensino.

Na EB1/PE de São Roque - Na sequência do contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala e duas turmas (64 educandos) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Cruz de Carvalho - Um aluno testou positivo.

EB1/PE Visconde Cacongo - Na sequência de contacto direto de dois educandos com casos positivos, fora do contexto escolar, uma sala e uma turma (44 educandos), um docente, duas educadoras e duas ajudantes iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira - Um aluno testou positivo.

EB1/PE da Lourencinha - Dois alunos testaram positivo.

EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (30 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Colégio Santa Teresinha - Quatro alunos testaram positivo. Na sequência, quatro turmas (102 alunos) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Semi-internato de Santa Clara - Uma ajudante testou positivo. Na sequência, uma sala (18 crianças), inicia isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Centro Infantil Maria Eugénia Canavial - Uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (24 crianças), uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Ladeira e Lamaceiros - Um aluno testou positivo.

Colégio do Infante D. Henrique - Um aluno testou positivo.