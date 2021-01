Movimentos por multibanco na Madeira recuam 15 anos

A pandemia veio mexer com muitas das acções do quotidiano madeirense. Um desses exemplos é a quebra brutal nas operações com os cartões da rede multibanco na Madeira. Levantamentos, pagamentos e compras perderam em 2020 quase 190 milhões de euros face ao ano anterior. Esta é a manchete de hoje do DIÁRIO de Notícias e que pode ler na página 7.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para o surto de covid-19 que encosta barco de pesca e sobressalta lota. São seis os pescadores que testaram positivo para a covid-19 e toda a tripulação do pesqueiro 'Maria Floripes' seguiu para isolamento. Os pormenores na página 14. Já na página 11 conheça o caso de um doente infectado com covid-19 que violou o confinamento obrigatório e acabou detido pela PSP.

Ainda no que diz respeito à pandemia, saiba que 8,5 milhões foram destinados a combater efeitos sociais da pandemia. O Governo Regional renova fundos de apoio criados no ano passado e reforça as verbas em mais 1,14 milhões. Saiba mais na página 5.

Na nossa primeira página damos ainda destaque às medidas de confinamento, que se prolongam até 21 de Fevereiro na Região. As regras foram prolongadas por mais 3 semanas no dia em que se registaram mais três mortes com covid-19 e 131 novas infecções. O Governo da República determinou a proibição de voos internacionais, mas tal não se aplica na Madeira. Estas notícias encontram-se nas páginas 4 e 15.

Por fim, no nosso Fact-check abordamos a briga judicial e pelo passado do União. Leia na página 20.

