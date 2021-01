Governo Regional desaconselha viagens ao continente

Mais do que nunca o momento actual desaconselha viajar para fora da Região. Inclusive para Portugal continental.

O pico da pandemia em Portugal e o risco de contágio é de tal ordem que o presidente do Governo Regional fez hoje, à margem da visita às obras de construção da rede hídrica de combate a incêndios florestais integrada no projecto da Faixa Corta-Fogo do Caminho dos Pretos, um pedido especial.

“Acho que as viagens neste momento só para quem tem uma imperativa necessidade de se deslocar fora” ao lembrar que a situação epidemiológica “a nível do território do continente está muito complicada”, avisou. Alertou para o pico de infecções que tem batido recordes nos últimos dias.

“Neste momento é um grande risco as pessoas saírem de cá”. Quem precisar de viajar que o faça mas “com grandes cautelas”, aconselhou.

Questionado sobre a possível entrada na Região de turistas nacionais, Albuquerque recusou desaconselhar viagens neste altura para a Madeira, mas também evitou alimentar esse 'convite'. Ainda assim deixou a garantia que “as pessoas são sempre bem vindas, e nós temos condições para recebê-las. Agora é preciso muito cuidado” insistiu.