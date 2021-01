Miguel Silva Gouveia critica Governo na gestão da app MadeiraSafe

O presidente da Câmara Municipal do Funchal utilizou a rede social Twitter para chamar à atenção para um twitt de um designer de software que desde Setembro do ano passado está a trabalhar na aplicação Madeira Safe, que apontou duras críticas à gestão que foi feita neste processo.

Remetendo à página do Governo Regional da Madeira, Miguel Silva Gouveia escreve "pelos olhos do software designer que trabalhou na 'Ah Pê Pê' para rastreio dos testes COViD, 'Madeira Safe'. Nada que surpreenda num executivo onde @psdmadeira e @CDSPPMADEIRA cedo optarem por parecer mais que fazer", critica e atira ironicamente: "Mais assessores, que a coisa resolve-se." E termina com um emoji de choro.

Foto Arquivo/Rui Silva/Aspress

Sobre o twitt escrito em inglês do tal designer de software, que se chama Pedro Teixeira, ainda que bastante longo, permite perceber algumas duras críticas , mas também elogios.

"Depois de trabalhar durante 9 meses para o governo regional português (da Madeira) desenvolvendo uma plataforma baseada na web para a cobiçada força-tarefa, aqui está o que aprendi (bom e mau, mas principalmente mau): Pequenas decisões levam muito tempo. Coisas que poderíamos criar e testar em poucos dias levaram meses para decidir. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Se você fizer uma pergunta difícil por e-mail, não espere resposta. Eles podem ligar para você ou contar pessoalmente. Nunca por escrito."

E continua: "Feedback do usuário: Eles estavam acostumados com a inação da TI. A maioria das coisas com as quais eles estavam a preocupar-se levou minutos para resolver. Em vez disso, eles agendaram essas reuniões enormes para ouvirmos coisas que poderiam ter sido explicadas meses atrás com um simples e-mail. Uma vez recebi uma ligação sobre um e-mail relatando um problema de 3 dias atrás. Já corrigimos o problema. 3 dias atrás."

E depois atira-se à liderança que "espera que você fique quieto e fique na linha. Esta foi provavelmente a parte mais difícil para mim. Ter que respeitar a cadeia de comando quando você vê claramente coisas que poderiam ser melhoradas rapidamente, não era para mim."

Além disso, frisa que "foi extremamente difícil para mim receber feedback de um trabalhador de campo e não ter autonomia para implementá-lo. Algumas vezes eu simplesmente ia em frente e fazia mesmo assim. Eu estava muito bloqueado" e com um misto de crítica e elogio diz que "os funcionários públicos são principalmente trabalhadores árduos. Eles trabalham, trabalham e trabalham. Eles têm poucos recursos, nenhuma capacidade de expansão, o que é especialmente difícil nessas circunstâncias."

Mais, "os horários de trabalho para algumas dessas pessoas eram (e são) simplesmente impossíveis. Alguns deles eram as pessoas mais legais, o tipo de pessoa 'estamos todos juntos', é um prazer trabalhar com eles", realça em termos positivos. Mas, reforça a crítica: "A liderança não está acostumada com alguém questionando sua autoridade. Eu não tinha nada a perder (e muitas vezes propus renunciar à minha posição) e isso me deu uma vantagem. Acho que provavelmente não teria sido pago ainda se não fosse por isso."

Foto DR/Twitter

Continuando, diz que "a maioria dos líderes reage rapidamente aos Media. Depois de meses ignorando nossos avisos, alguns problemas foram repentinamente reconhecidos após a cobertura dos Media. Cerimônia pública e visibilidade são super importantes para alguns líderes. Alguns ficaram super entusiasmados quando o presidente veio fazer uma visita. Eles me perguntaram se eu queria estar presente. Eu não poderia ter-me importado menos".

As críticas à lideram não se ficaram por aí. "Alguns líderes gostam de usar qualquer coisa como arma política", critica. Como o governo local tinha uma cor diferente da central, o presidente do governo local, quando ordenado a forçar o uso de um aplicativo de rastreamento de contatos, reagiu dizendo à imprensa 'já temos um'. Nós não", atirou recordando as palavras de Miguel Albuquerque há meses a propósito da aplicação nacional.

Reforçando, Pedro Teixeira diz que "alguns líderes não se preocupam com os factos, apenas com a percepção. Eles estão cansados ​​de serem atacados (interna e externamente), então eles usarão tudo que puderem para se defender ou para atacar preventivamente alguém para ganhar pontos", remetendo ao parágrafo anterior. "Alguns líderes esperam que você se alinhe e seja um bom menino. Quando questionei o governo sobre esta declaração, eles me disseram, em todas estas cartas: 'Não se meta na política, mantenha o seu trabalho'."

Falando para os seguidores, refere "você provavelmente pode imaginar como fiquei zangado com eles". E atirou: "Foi muito difícil para mim ver o trabalho da minha equipa sendo usado como uma arma política por meio de falsas declarações. Alguns deles (nem todos, nem mesmo a maioria, apenas alguns) pensam que é um privilégio trabalhar para o governo e tendem a tratá-lo como um capacho. Perdi a conta das vezes que mandei eles se f...".

Novas palavras positivas, seguida de crítica feroz. "Alguns foram muito simpáticos e corteses. Principalmente os mais competentes. Alguns estão apenas esperando para jogá-lo debaixo do autocarro. Um servidor público esperou até um grande interrogatório com o secretário para transmitir algum feedback menos positivo sobre um potencial problema na plataforma. Acontece que era um problema no hardware pelo qual essa pessoa era responsável", exemplifica sem apontar nomes.

E terminou: "Eles vivem em uma cultura de culpa. Não melhora. Culpa. Baptismo de fogo. Eles não testarão o seu sistema. Eles irão testar seu sistema lançando-o ao público sem o teste adequado. Porque eles têm alguém para culpar se as coisas derem errado. Vocês", falando na terceira pessoa. "Tudo isso era um grande contraste de trabalhar em startups e scaleups! É uma lacuna de mais de 20 anos que continua aumentando. Tive que desabafar. Obrigado por ler isso".

A concluir, uma certeza. "Foi uma experiência interessante e acredito que eu e minha equipa fizemos uma grande diferença, mas eu trabalhando para o setor público: NUNCA MAIS".