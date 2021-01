Pavilhão do Estreito será inaugurado em 2023 e ascende a 4,2 milhões de euros

O pavilhão gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos, composto por alguns equipamentos desportivos de apoio à população, nomeadamente com a criação de dois campos para a prática de Padel e uma zona com aparelhos de ginástica urbana arranca em “Agosto e termina no início de 2023”. O custo deste investimento ascende a 4,2 milhões de euros, uma empreitada que está programa em duas fases, afirmou o secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas que visitou o local da obra esta manhã tendo a seu lado o presidente do município de Câmara de Lobos.

A primeira fase, agora iniciada pelo Governo Regional, contempla a modelação do terreno e a respetiva contenção periférica, construção das diferentes plataformas, do arruamento público, incluindo as suas infraestruturas (rede de águas, redes de esgotos domésticos e pluviais e rede eléctrica, que inclui a iluminação pública). A segunda fase irá consistir na edificação do pavilhão e dos anexos de apoio, com uma área total de implantação de 2.411 m2 e área bruta de construção de 2.734 m2.

Em relação ao pavilhão, no Piso 0 (Nave Principal) estará localizado o espaço de jogo com 44mx22m para diversas modalidades, incluindo hóquei em patins, uma sala de treinos de ténis de mesa com três espaços, balneários (incluindo espaço para mobilidade reduzida), gabinete médico, instalação sanitária de apoio, arrecadações para equipamento, espaço técnico e bancadas para aproximadamente 160 pessoas.

A área adjacente será ainda dotada de um ginásio, balneários, bar, instalações sanitárias, lavandaria, rouparia e zonas técnicas de aquecimento de água. O Piso 1 será um espaço multifuncional, que poderá vir a ser utilizado por uma colectividade local.

No âmbito desta obra será feita ainda a construção de um arruamento devidamente infraestruturado implantado na sua periferia e o alargamento do arruamento existente (a sul) para execução de parqueamento automóvel. Os espaços exteriores serão intercalados com algumas zonas ajardinadas.