Pedro Fino visita obras do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita amanhã, às 10 horas, as obras do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos, que se encontram na primeira fase.

O terreno onde decorre esta empreitada, com uma área de 6.456,50m2, encontra-se bem localizado no centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, perto da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, com acessibilidade prevista a este estabelecimento de ensino.