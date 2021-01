Assaltou carro para levar “velharias” em São Roque

Um carro, de marca Renault, foi assaltado na última semana quando se encontrava estacionado acima do Caminho da Penteada, em São Roque, no Funchal.

O ladrão levou “velharias” e deixou um prejuízo na viatura que ascende os 60 euros.

O dono do automóvel referiu ao DIÁRIO que só se apercebeu do assalto pela manhã, quando se dirigiu ao carro para ir trabalhar e verificou que todos os documentos que tinha no porta-luvas estavam espalhados pelo chão.

Apercebeu-se depois que tinham partido o vidro traseiro, por onde terão entrado.

O condutor disse ainda que não tinha nada de valor dentro da viatura, tendo o assaltante furtado dois pares de óculos de sol sem valor comercial e um guarda-chuva velho que já tinha as baleias estragadas.

O lesado afirmou que apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e disse que os estragos do vidro ascendem a 60 euros. Além disso, vai ter de esperar vários dias até que o vidro seja reposto, o que está a causar algum transtorno.