CMF renova frota do ambiente

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou a abertura de um concurso público no âmbito da União Europeia para a aquisição de nove viaturas de 19 toneladas para recolha de resíduos sólidos urbanos. Estes serão os dois primeiros lotes de aquisição de novas viaturas para o departamento municipal de ambiente, consumando, desta forma, a muito aguardada renovação da respetiva frota.

O preço-base para este concurso ascende a 1,6 milhões de euros.

“Fizemos um empréstimo específico que ascende a cerca de 6 milhões de euros no total, e que prevê a aquisição de cerca de 40 viaturas a partir deste ano, o que impactará, de forma determinante, a nossa futura capacidade de intervenção a este nível. O papel da edilidade é, como sempre, buscar activamente soluções que nos permitam prosseguir o desenvolvimento sustentado de que a cidade precisa”, disse o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia.

Os dois lotes que vão a concurso esta semana preveem a aquisição de viaturas pesadas de recolha de resíduos sólidos urbanos, sendo que duas delas estarão equipadas com um sistema de lavagem de contentores. Entre as variadas tipologias que o município vai adquirir, contam-se, ainda, veículos ligeiros e pesados, com caixa aberta e grua, e ainda ligeiros de passageiros, a que se soma diversa maquinaria industrial e contentores abertos e fechados, entre outros.

O presidente reforçou ainda que a autarquia investiu “cerca de 1,5 milhões de euros na aquisição de uma dezena de novas viaturas nos últimos anos, aumentando a capacidade e eficiência das recolhas, e em equipamentos modernos, tais como a aquisição de 18 ilhas ecológicas".