Albuquerque visita Estação Elevatória dos Socorridos na segunda-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita na próxima segunda-feira, dia 25 de Janeiro, a Estação Elevatória dos Socorridos, onde estão em curso trabalhos de requalificação, que visam a melhoria do abastecimento de água à zona Oeste do Funchal.

O investimento na requalificação das instalações e de alguns equipamentos ascende a 780 mil euros, sendo cofinanciado por fundos europeus, através do POSEUR.

A obra assegura "claros e adicionais benefícios para a ligação entre os sistemas em 'alta' e em 'baixa' ao nível do desempenho funcional, da optimização e da qualidade dos serviços de abastecimento", destaca a presidência em comunicado de imprensa.

O Sistema Elevatório dos Socorridos, sob gestão da Águas e Resíduos da Madeira, S.A., constitui uma das principais origens de água da Zona Oeste do Funchal, abastecendo os reservatórios do Areeiro, do Amparo, da Ajuda e do Pico do Funcho, tendo, ainda, capacidade, em caso de necessidade, para abastecer o reservatório do Pico da Torre, em Câmara de Lobos.