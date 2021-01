Ligação Estreito da Calheta - Jardim do Mar reabre dia 30 no período pós-laboral

O troço da Estrada Regional, entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar, onde decorrem as obras de 'Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas nas Escarpas Sobranceiras à ER223 – Troço Estreito da Calheta / Jardim do Mar – Fase A', reabre ao trânsito no período pós-laboral, ou seja, entre as 18h e as 8h30, a partir do próximo dia 30 de janeiro de 2021, pelo período estimado de 1 mês.

Esta estrada está encerrada desde a semana passada, quando se registou uma derrocada nesse troço. "Após a ocorrência, o Governo Regional, através da Direção Regional de Estradas, colocou equipas no terreno para limpeza e desobstrução da via, bem como para avaliar os efeitos causados pela derrocada. Posteriormente foram realizados os trabalhos necessários à reabertura que agora se anuncia", refere nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.

Durante o período em que a estrada estiver encerrada na totalidade, o acesso às freguesias do Jardim do Mar e do Paul do Mar será efectuado exclusivamente pelo seguinte percurso:

Para quem se desloca na Via Expresso (VE3) no sentido Calheta – Prazeres:

Na rotunda do Estreito da Calheta seguir em frente (2.ª saída da rotunda) pela Via Expresso até chegar à rotunda da Fajã da Ovelha, virar à esquerda (3.ª saída da rotunda) e seguir pela Estrada Regional 223.

Para quem se desloca na Via Expresso (VE3) no sentido Prazeres – Calheta:

Na rotunda da Fajã da Ovelha virar à direita (1.ª saída da rotunda) e seguir pela ER 223.

Estas indicações estarão devidamente assinaladas nas rotundas invocadas.

Atendendo às alterações de operacionalidade indicadas, alerta-se os utentes para a necessidade de cumprirem com a sinalização instalada no local, tanto no período em que a estrada se encontrar encerrada, como no período em que estiver aberta à circulação rodoviária. Os utentes devem, assim, circular com a máxima precaução, por se encontrarem nas imediações de um troço alvo de trabalhos.